Achtjähriger auf Schulweg in Heiterwang von Auto erfasst und verletzt

Heiterwang – Mittwochfrüh wurde in Heiterwang ein achtjähriger Bub von einem Auto erfasst und verletzt. Der Autolenker, ein 56-jähriger Niederländer, fuhr gegen 7.25 Uhr die Gemeindestraße in Unterdorf entlang und bog dort nach rechts in Richtung Seeweg ab.