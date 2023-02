Gut zu wissen: Darum sind die Masern für Kinder und Erwachsene so gefährlich

Das erste Frühjahr ohne Corona-Maßnahmen rückt fast in Vergessenheit geratene, andere Viruserkrankungen wie die Masern wieder in den Vordergrund. Wir haben uns angesehen, woran man eine Infektion erkennt und warum sie so gefährlich ist.

Innsbruck – Neben der Influenza scheinen auch die Masern heuer ihr großes Comeback zu geben. Seit vergangenem Wochenende steigen die Fallzahlen in Österreich nach zwei coronabedingt ruhigen Jahren wieder. Allein in der Steiermark wurden 24 Fälle der Viruserkrankung gemeldet, eine Infektion gab es in Wien, eine weitere in Kärnten ist noch in Abklärung.





Mehrere Kinder erwischte es so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden und unter anderem mit Sauerstoff versorgt werden mussten. Und auch wenn sie die Infektion vermutlich überstehen: Die Gefahr, die von der meldepflichtigen Krankheit ausgeht, ist noch längst nicht gebannt. Jahrelang kann das Immunsystem durch den Erreger so geschwächt sein, dass tödlichen Komplikationen möglich sind. Einziges Mittel gegen eine Verbreitung ist die Impfung. Hier hapert es aber mittlerweile auch in Österreich gewaltig.

Wir haben die wichtigsten Fragen & Antworten zum Thema Masern zusammengefasst:

🤧 Wie werden die Masern ausgelöst/übertragen?

Hinter der Erkrankung steckt das Masernvirus, das über die Luft (beispielsweise beim Husten oder Niesen) übertragen wird. Die Inkubationszeit (Zeit von der Infektion bis zum Auftreten von Symptomen) beträgt üblicherweise acht bis zehn und höchstens 21 Tage.

☣️ Wie ansteckend ist die Erkrankung?

Das Virus ist extrem ansteckend! Personen aller Altersgruppen, die nicht geimpft oder anderweitig geschützt sind, laufen Gefahr, sich zu infizieren.

Achtung: Wer an Masern erkrankt ist, ist bereits ca. vier Tage vor und etwa vier Tage nach dem Auftreten von Symptomen hochansteckend.

🌐 Wie viele Masernfälle gab es heuer schon?

2022 wurde dem Gesundheitsministerium von den zuständigen Behörden nur ein Masernfall gemeldet. In diesem Jahr waren es bisher schon 25 Ansteckungen.

Im Österreichischen Impfplan 2023 heißt es: „Seit dem Masernausbruch im Jahr 2008 mit 443 Fällen war Österreich bis 2020 jährlich mit Ausbrüchen vor allem in der Altersgruppe der 15- bis 40-Jährigen (mit einem hohen Anteil an Gesundheitspersonal) gefolgt von den weniger als Fünfjährigen konfrontiert (...). Im Jahr 2020 wurden in Österreich lediglich 25 Fälle von Masern gemeldet, im Jahr 2021 zwei Fälle. Damit sind die Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren stark gesunken."

🌡 Was sind gängige Symptome?

Meist kommt es zunächst zu allgemeinen Krankheitssymptomen wie Fieber, Schnupfen, Husten und Bindehautentzündung – hinzu kommt ein charakteristischer Ausschlag (rote, grobflächige Flecken).

Das Immunsystem des Körpers wird durch die Erkrankung derart in Mitleidenschaft gezogen, dass das Risiko, an einer anderen Infektionskrankheit zu sterben, noch mehrere Jahre lang erhöht ist.

Das typische Krankheitsbild von Masern: großflächiger Hautausschlag. © APA/Mutz

🧠 Warum und für wen sind Masern gefährlich?

In etwa 20 Prozent der Fälle treten Komplikationen wie eine Bronchitis, Mittelohr- und/oder Lungenentzündung auf. Im Schnitt kommt es bei ein bis zwei Personen von 1000 Erkrankten zu lebensbedrohlichen Gehirnentzündungen. Noch Jahre später kann ein Gehirnzerfall auftreten, der immer tödlich verläuft.

Genannt wird das „Subakute sklerosierende Panenzephalitis“ (SSPE). Für Kinder, die im ersten Lebensjahr erkranken oder bei der Geburt angesteckt werden, ist das besonders gefährlich: Ein Kind von 1000 Infizierten erkrankt an SSPE.

💊 Wie werden Masern behandelt?

Es gibt kein Medikament gegen eine Masern-Erkrankung an sich. Man kann lediglich die Symptome lindern.

🩺 Wie geht man bei Verdacht auf eine Infektion vor?

Hat man den Verdacht, sich mit Masern angesteckt zu haben (weil man Symptome hat oder mit Infizierten Kontakt hatte), sollte man die Ärztin bzw. den Arzt seines Vertrauens aufsuchen.

WICHTIG: Vor einem Besuch in der Praxis immer unbedingt vorher anrufen, um nicht noch andere Menschen im Warteraum anzustecken!

🛡 Gibt es „Quarantänemaßnahmen“?

Ja, tatsächlich gibt es eine Art „Verkehrsbeschränkung“, wie man sie aus Corona-Zeiten kennt. Wer nicht vollständig gegen Masern geimpft ist, kann im Falle eines Kontaktes mit einem Infizierten bis zu 21 Tage vom Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergarten, Schule, Arbeitsplatz etc. ausgeschlossen werden (der Ausschluss erfolgt durch die Gesundheitsbehörde).

🩹 Wie kann man die Ausbreitung verhindern?

Die Erkrankung wäre durch eine hohe Durchimpfungsrate prinzipiell ausrottbar (ein ausreichender Schutz besteht nach zwei schriftlich dokumentierten Impfungen oder bei Nachweis schützender Antikörperspiegel gegen Masern im Blut). Allerdings lässt die Durchimpfungsrate in Österreich zu wünschen übrig und immer wieder kommt es zu lokalen Masernausbrüchen (wie in der Steiermark).

Laut Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) betrug die Durchimpfungsrate der Zweijährigen im Jahr 2021 nur noch 84 Prozent für die erste Teilimpfung und bei 74 Prozent für die zweite Teilimpfung. Auch bei den jungen Erwachsenen verfügen demnach nur 86 Prozent über einen vollständigen Impfschutz.

In der Altersgruppe zwischen 15 und 30 Jahren sind laut Gesundheitsministerium eine halbe Million Personen nur einmal geimpft. Für eine Herdenimmunität ist jedoch eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent erforderlich.

Die Masern können mit einer hohen Durchimpfungsrate ausgerottet werden. © imago stock&people

🛡 Wer sollte sich wann impfen lassen und wie läuft das ab?

Das Gesundheitsministerium rät zur Impfung mittels gut verträglichem Kombinationsimpfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR). Der Impfstoff (es handelt sich um einen Lebendimpfstoff) ist für alle in Österreich lebenden Personen kostenlos erhältlich. Er steht an öffentlichen Impfstellen und bestimmten weiteren impfenden Stellen sowie meistens auch bei Kinderärztinnen und Kinderärzten kostenlos zur Verfügung.

📅 Wie oft muss man sich impfen lassen?

Empfohlen sind zwei MMR-Impfungen ab dem vollendeten neunten Lebensmonat. Die zweite Impfung darf frühestens vier Wochen nach dem ersten Stich erfolgen. Bevor Kinder in Einrichtungen wie den Kindergarten oder die Schule kommen, sollte das nochmal überprüft werden. Eine Impfung reicht nicht für einen vollständigen Schutz.

🥼 Wer sollte besonders auf seinen Impfschutz schauen?

Gerade Eltern und junge Erwachsene , die in Einrichtungen wie Kindergärten oder Schulen arbeiten, sollten ihren Impfschutz überprüfen lassen. Ganz besonders aufpassen sollten alle, die Säuglinge daheim haben. Diese können nämlich noch nicht geimpft werden (erst ab dem neunten Monat), weswegen sie besonders gefährdet sind.

, die in Einrichtungen wie Kindergärten oder Schulen arbeiten, sollten ihren Impfschutz überprüfen lassen. Ganz besonders aufpassen sollten alle, die Säuglinge daheim haben. Diese können nämlich noch nicht geimpft werden (erst ab dem neunten Monat), weswegen sie besonders gefährdet sind. Personal von Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen sollten eine Impfung gegen Masern laut Gesundheitsministerium als moralische Verpflichtung sehen. Der Arbeitgeber darf bei Neueinstellungen rein rechtlich nach dem Impfstatus fragen.

❌ Was ist, wenn man nur eine Impfung hat?

Wurden Impfungen versäumt, sollte man dies so schnell wie möglich (und in jedem Alter!) nachholen. Dies gilt auch für alle, die bei einer Antikörpertestung (beispielsweise nach einer durchgemachten Infektion) keine Immunität gegen MMR oder nur eine Impfkomponente haben.

Auch Personen, die keinen Impfass (mehr) haben, sollten fehlende Impfungen nachholen und sich einen neuen Impfpass ausstellen lassen. Zu viel impfen ist laut Gesundheitsministerium nicht möglich:

Da es sich um einen Lebendimpfstoff handelt, ist ein Impfen bei bestehender Immunität oder nach vorhergehenden Impfungen unproblematisch, denn in diesem Fall werden die Impfviren durch die bereits bestehende Immunabwehr an ihrer Vermehrung gehindert, eine Überimpfung ist nicht möglich. Gesundheitsministerium

🥵 Gibt es Impf-Nebenwirkungen?

Bei der Masern-Impfung können leichte Reaktionen wie Rötungen oder Schwellungen an der Einstichstelle auftreten. Auch Fieber oder ein masernähnlicher Ausschlag sind möglich.

Laut Gesundheitsministerium wurden seit 1998 mehr als drei Millionen Dosen MMR-Impfstoff verabreicht – die Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffes sei dadurch eindeutig gebeben.

🚫 Wer sollte sich nicht impfen lassen?

Schwangere oder Personen mit geschwächtem Immunsystem dürfen ebenso wenig geimpft werden wie alle, die über 38 Grad Fieber haben. Personen, bei denen bereits allergische Reaktionen auftraten, sollten sich zum Thema Impfung von ihrer Ärztin oder ihrem Arzt beraten lassen. (TT.com)