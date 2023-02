Fußgängerin (65) in Innsbruck von Lkw erfasst und verletzt

Innsbruck – Am Mittwochabend wurde in Innsbruck eine 65-jährige Fußgängerin von einem Lkw erfasst und dabei verletzt. Der 56-jährige Lkw-Lenker wollte auf der Amraser Straße nach rechts in den Hauptfrachtenbahnhof einbiegen, als er die Frau beim Überqueren des dortigen Schutzweges übersah.