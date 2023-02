Russland will an zentralen New-Start-Vorgaben festhalten

Das Land werde sich weiter an die Obergrenzen für nukleare Trägersysteme halten. Man werde ebenfalls die USA wie bisher über die Verlegung von Atomstreitkräften unterrichten, "um Fehlalarme zu verhindern".

Kiew, Moskau – Russische Regierungsvertreter haben nach der Aussetzung des New-Start-Atomwaffenvertrags mit den USA keine grundsätzlichen Änderungen an der Nuklearstrategie erkennen lassen. Generalmajor Jewgeni Iljin als Vertreter des Verteidigungsministeriums erklärte am Mittwoch vor dem Parlament, Russland werde sich weiter an die Obergrenzen für nukleare Trägersysteme halten, meldete die Nachrichtenagentur RIA.