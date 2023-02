Tiroler Vertriebsgesellschaft für regionale Lebensmittel gegründet

Innsbruck – Mit der Gründung der Tiroler Bauernprodukte GmbH (TBP) gibt es ab sofort eine professionelle Vertriebsgesellschaft für regionale Lebensmittel am heimischen Markt. Agrarmarketing Tirol und Bioalpin eGen wollen damit ein Unternehmen für Tiroler Landwirte und deren Kunden ins Leben rufen, das als professioneller Anbieter für regionale Lebensmittel auftritt, hieß es bei der Präsentation.

„Mit der Gründung der gemeinsamen Vertriebsgesellschaft für ‚Qualität Tirol‘ und Bio-vom-Berg-Produkte gehen wir in der Vermarktung gesunder, regionaler Lebensmittel in die Offensive und nehmen den Vertrieb selbst in die Hand“, erklärte Agrarlandesrat Josef Geisler (ÖVP). Vertrieben werden mehr als 300 Produkte mit Siegel. (TT)