Ex-Justizminister Brandstetter offenbar bei Einvernahme am Landesgericht

Innsbruck, Wien – Justizminister, Vizekanzler, Richter am Verfassungsgerichtshof – die Karriere von Wolfgang Brandstetter erschien außergewöhnlich. Die Ibiza-Chat-Affäre erschütterte 2021 aber nicht nur die Republik, sondern aufgrund von von ungustiösen Chats mit dem suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek auch Brandstetter. So sehr, dass er im Juni 2021 seinen Rücktritt als Höchstrichter erklärt hatte.

Nach einstigen Auftritten als Festredner bei Angelobungen am Innsbrucker Landesgericht traf man Brandstetter gestern dort somit in ganz anderer Rolle wieder. War er doch am Gang neben einer Ermittlungsrichterin zu sehen, als diese gerade einen Einkaufswagen voll mit rosaroten Strafakten vor sich herschob. Die Tiroler Justiz konnte die Begebenheit gestern nicht kommentieren, da es sich bei den Ermittlungen um einen so genannten Verschlussakt handle. LG-Vizepräsident Klaus Jennewein bestätigte auf Vorhalt einzig, dass Brandstetter zur Einvernahme am Landesgericht war. Über den Verfahrensstand in den Causen Brandstetter oder Pilnacek wurde weder von Gericht noch Staatsanwaltschaft Auskünfte erteilt.