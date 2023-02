Tiwag freut sich über grünes Licht für Kraftwerk Imst-Haiming

Seit heute 7 Uhr ist der Bescheid der Tiroler Landesregierung online, in welchem das Laufkraftwerk Imst-Haiming als positiv eingestuft wird.

Imst-Haiming hätte grundsätzlich das Potenzial, eine Win-win-Situation für die Ökologie und die Stromversorgung herzustellen. Allein die endgültige Bewertung der Situation könne erst nach Kenntnis des Bescheids der Tiroler Landesregierung vorgenommen werden. So tönt es unisono aus den Büros von WWF, Fischereiverband sowie von Seiten des Landesumweltanwalts Johannes Kostenzer. „Ich bin erstaunt“, kommentiert Kostenzer die Reaktionen von Tiwag und von LH Anton Mattle. Diese loben, dass „nur acht Monate nach der mündlichen Verhandlung“ vergangen seien, bis das UVP-Verfahren positiv abgeschlossen werden konnte. „Mir liegt der Bescheid noch nicht vor“, so der Landesumweltanwalt: „Gemessen wird das Projekt an seiner Auswirkung auf die Gewässerlebewesen.“ Skeptisch äußert sich auch Zacharias Schähle vom Tiroler Fischereiverband: „Wir hoffen natürlich darauf, dass unsere Anmerkungen eingearbeitet wurden, um den Schwall und Sunk im Inn zu verbessern.“