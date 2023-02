Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Warum es noch keine Verhandlungen gibt

Die meisten Insider und Experten gehen davon aus, dass der Krieg in der Ukraine eines Tages durch Verhandlungen beendet wird. Bisher fehlen dafür aber die Voraussetzungen.

Drittens braucht es ein Mindestmaß an Vertrauen, dass die Gegenseite ernsthaft verhandelt und sich an Vereinbarungen halten wird. Doch Kremlchef Wladimir Putin sieht Russland und vor allem seine eigene Herrschaft vom Westen bedroht; zugleich benötigt er dieses Feindbild, um Kriegsopfer, Unterdrückung und Rezession zu rechtfertigen. Auf der Gegenseite argwöhnen die Ukraine und der Westen, dass Putin nach einer Phase der Konsolidierung ein weiteres Mal in der Ukraine oder woanders intervenieren könnte.