Tiroler Militärexperte Bauer in „Tirol Live“: „Kein Spielraum für Friedensverhandlungen“

Innsbruck – Der ehemalige Tiroler Militärkommandant und Generalmajor in Ruhe Herbert Bauer spricht bei „Tirol Live“ von einer bedauerlichen Realität im Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine. „Für Verhandlungen gibt es derzeit keinen Spielraum.“ Russland wolle nur zu seinen Bedingungen und nach einer völlige Kapitulation der Ukraine verhandeln. Das wäre jedoch ein Diktat. „Die Ukraine wiederum möchte ihr Staatsgebiet wieder so herstellen, wie es war. So sind Friedensverhandlungen nicht möglich.“