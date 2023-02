Ärger über Stau-Chaos im Zillertal: Lauter Ruf nach Lösungen für das Verkehrsproblem

Zillertal, Achental – Wenn nichts mehr geht, bewegt das viele. Der Stau im und rund um das Zillertal regt etliche TT-Leser auf. Zumal das Problem seit Jahren bekannt ist und nur wenig entlastende Maßnahmen umgesetzt wurden. Transitforumsobmann Fritz Gurgiser forderte schon 2019 per Brief an die Landesregierung, ein vollautomatisiertes Verkehrsdosiersystem an den Grenzübergängen einzuführen. Die Reaktion darauf sei positiv gewesen. „Aber wegen Corona ist bis auf den Fernpass und Kufstein nichts weitergegangen, obwohl viele Gäste mautbefreit über den Achensee anreisen“, sagt Gurgiser, der Bedarf an der Grenzstelle hinterm Achensee sieht. Rechtlich hat er keine Bedenken, denn es gehe um die Verhinderung von Verkehrskollapsen im gesamten Straßennetz, Schutz der Bevölkerung und der Regionalwirtschaft sowie der Notfalldienste. Bei Stau käme es damit zu Blockabfertigungen an der Grenze, auf die per Überkopfwegweiser und im Verkehrsfunk hingewiesen werden könnte.