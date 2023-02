Fünfjährige in Berlin getötet: Ermittler setzen Suche nach Motiv fort

Jener 19-Jährige, der verdächtigt wird, in einem Berliner Park ein fünfjähriges Mädchen mit einem Stich getötet zu haben, hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Spurensuche geht weiter.

Berlin – Nach dem gewaltsamen Tod der fünfjährigen Anissa in Berlin ermittelt die Polizei weiter zu möglichen Motiven und dem genauen Tathergang. Dafür sollen am Donnerstag weitere Spuren ausgewertet und Zeugen befragt werden, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Ein 19 Jahre alter Verdächtiger befindet sich in Untersuchungshaft. Er war ein Freund der Familie des Mädchens – und Babysitter der vier Kinder.