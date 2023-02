Fünf Menschen bei Flugzeugabsturz in Arkansas getötet

Little Rock (Arkansas) – Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in der Nähe von Little Rock im US-Bundesstaat Arkansas sind alle fünf Insassen ums Leben gekommen. Das Flugzeug sei kurz nach dem Start vom Bill and Hillary Clinton Flughafen in der Stadt Little Rock aus bisher ungeklärter Ursache abgestürzt, sagte ein Vertreter der örtlichen Polizei am Mittwoch. Es gebe keine Überlebenden.