Ein heißer Tanz in der Ewigen Stadt: Salzburg bei Roma auf „Überraschung“ aus

Im Play-off-Rückspiel der Europa League beim AS Roma benötigt Salzburg heute (21 Uhr/live Servus TV) trotz 1:0-Vorsprung eine „notte magica = magische Nacht“.

Rom – Österreichs Serienmeister erwartet heute im Olympiastadion von Rom ein Tanz auf den Vulkan. Und die Bullen müssen nach dem „leichten“ Zwischengang in Tirol, dem 3:1-Ligasieg bei der WSG am Tivoli, den Schalter wieder auf das große europäische Format umlegen.

Der Ausfall des gelbgesperrten serbischen WM-Teilnehmers Strahinja Pavlovic in der Innenverteidigung schmerzt, bei Coach Matthias Jaissle regiert dennoch die Vorfreude: „Wir sind weiterhin der klare Außenseiter. Aber wir fliegen mit breiter Brust und voller Vorfreude nach Rom. Toller Gegner, mega Stadion, super Kulisse – für solche Abende spielen wir doch Fußball.“

Es geht, wie es auch Abwehrchef Oumar Solet sieht, um positiven Ansporn und nicht um unnötigen Druck. Denn die Last des „Aufsteigen-Müssens“ wiegt beim römischen Star-Ensemble um Welttrainer José Mourinho ungleich schwerer. Dass in den italienischen Gazetten Meldungen auftauchten, dass der argentinische Weltmeister Paolo Dybala (Einsatz heute fraglich) möglicherweise eine unerlaubte Millionen-Zahlung im Finanzskandal um seinen Ex-Club Juventus Turin kassiert haben könnte, passt irgendwie zum großen Kino, das Salzburg heute in der Ewigen Stadt blüht.