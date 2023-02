Motiv war Überforderung: Totes Baby in steirischer Wohnung, Mutter (27) gesteht Tat

Sprecher Fritz Grundnig schilderte, dass die Spurenlage "eindeutig" gewesen sei. Am Donnerstag wurden noch Nachbarn in und um das Mehrparteienhaus, in dem die Österreicherin offenbar alleine in einer Wohnung lebt, befragt. Die Frau selbst war am Mittwoch aufgrund massiven Blutverlusts in ein Krankenhaus gebracht worden und konnte erst am Donnerstag vernommen werden.