Innsbrucker Forscher berichten: Wie HPV Gebärmutterhals-Krebs auslöst

Ein Team um Martin Widschwendter vom Forschungsinstitut für Biomedizinische Alternsforschung der Universität Innsbruck untersuchte bei Gewebeproben aus Gebärmutterhals-Screenings, was bei einer HPV-Infektion mit den Zellen der Frauen passiert und unter welchen Umständen sie zu Krebszellen entarten. Entscheidend dafür sind „epigenetische" Markierungen am Erbgut, die bestimmen, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Ausmaß die verschiedensten Gene zum Einsatz kommen, so die Forscher.