Mögliche Allergene: Billa ruft Genusswelt Spekulatius Creme zurück

In der Creme könnten Erdnussallergene enthalten sein, was sie für Allergiker gefährlich machen könnte. Der Rückruf betrifft den gesamten Warenbestand.

Der Rückruf betreffe den gesamten Warenbestand – alle Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen würden aus dem Verkauf genommen, teilte Rewe International in einer Aussendung mit. Bereits erworbene Produkte können auch ohne Kassenbon retourniert werden. Für Rückfragen steht das Billa Kundenservice zur Verfügung (0800/828-700, Mo-Fr 7.15-19.30 Uhr, Sa 7.15-18.00 Uhr, oder per Mail an kundenservice@billa.at ). (APA)