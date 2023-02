Ein Toter bei Verpuffung in Kunststofffirma in St. Pölten

St. Pölten – Bei einer Verpuffung in einer Kunststofffirma in St. Pölten ist am Donnerstagvormittag ein Arbeiter ums Leben gekommen. Ein Verletzter wurde Polizeiangaben zufolge in das Universitätsklinikum in der Landeshauptstadt gebracht. Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich berichtete von einer „heftigen Detonation". Zahlreiche Helfer wurden alarmiert, ein Brand entwickelte sich laut dem Sprecher aber nicht. Indes ist die Ursachenermittlung angelaufen.