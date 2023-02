Billard-Partei verloren: Acht Tote bei bewaffnetem Angriff in einer Bar

Brasilia – Bei einem bewaffneten Angriff in einer Bar in Brasilien sind acht Menschen ums Leben gekommen. Sieben Menschen starben bei der Attacke in der Stadt Sinop in Zentralbrasilien, unter ihnen ein zwölf Jahre altes Mädchen. Einer der mutmaßlichen Täter starb nach einer Auseinandersetzung mit der Polizei in einer ländlichen Gegend 15 Kilometer von Sinop entfernt, wie die Behörde am Mittwochabend (Ortszeit) mitteilte. Nach dem zweiten Verdächtigen suchte die Polizei demnach weiter.