Werkstatt brannte in Angerberg: Drei Verletzte, großer Schaden

Der Brand brach kurz vor 13.30 Uhr aus die Rauchsäule war bereits von weitem zu sehen. Schon am Mittwoch sei Öl auf Sägespäne geraten, sagt Andreas Perthaler, Kommandant der örtlichen Feuerwehr. Diese hätten sich dann am Donnerstag „aufgrund von Flexarbeiten entzündet“, berichtet er. Insgesamt standen 100 Feuerwehrleute aus der Umgebung im Einsatz, gegen 15.30 Uhr wurde Brand Aus gegeben.

Die Flammen richteten sowohl in der Werkstatt, als auch in einer im Gebäude liegenden Wohnung großen Schaden an. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt, die beiden Hausbesitzer so schwer, dass sie von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. (TT)