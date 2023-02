32-Jähriger in Kufstein mit Stange verprügelt: Zwei Verdächtige ausgeforscht

Am Mittwochabend wurde der Mann offenbar grundlos angegriffen. Der 32-Jährige wurde schwer verletzt in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.

Kufstein – Ein 32-Jähriger wurde am Mittwochabend von mehreren Männern auf einem Parkplatz in Kufstein attackiert. Einen Grund dafür gab es laut Angaben des Opfers nicht. Die Männer schlugen unter anderem mit einer Stange auf den 32-Jährigen ein. Der Bosnier wurde schwer verletzt in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.