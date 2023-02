Auto geriet auf Gegenfahrbahn: Ehepaar bei Zusammenstoß in Kirchbichl verletzt

Kirchbichl – Auf der Loferer Straße (B178) kam es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 17.20 Uhr fuhr eine 82-Jährige von Söll in Richtung Inntalautobahn. In Kirchbichl kam die Österreicherin plötzlich über die Fahrbahnmitte. Ihr Wagen touchierte seitlich das Heck eines entgegenkommenden Autos. Dieses wurde um 180 Grad gedreht.