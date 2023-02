Neumayer scheidet aus „MPreis"-Geschäftsführung aus

Völs – Beim Tiroler Lebensmittelhändler „MPreis" mit Stammsitz in Völs gibt es eine Änderung in der Geschäftsführung. Die erst im vergangenen April bestellte Kerstin Neumayer zieht sich aus der operativen Geschäftsführung des Familienunternehmens wieder zurück, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Künftig würden die bereits im Gremium tätigen Martina Dutzler und David Mölk eine Doppelspitze bilden, zudem sei ein „umsetzungsstarkes Managementteam" vorgesehen.