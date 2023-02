Akademikerball in Wien: Demonstration, Platzverbot und FPÖ-Prominenz

Die „Offensive gegen Rechts" hat am Abend eine Demonstraiton angekündigt. Der Ring wird zwischen Schwarzenbergplatz und Schottentor gesperrt. Zahlreiche FPÖ-Politiker am Ball erwartet. Rosenkranz hält Rede.

Wien – Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause findet am Freitag wieder der freiheitliche „Akademikerball" in der Wiener Hofburg statt. Die von Kritikern als internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer betrachtete Veranstaltung wird wieder von Demonstrationen begleitet werden. Die Polizei ist mit rund 1200 Beamten im Einsatz. Rund um die Hofburg gilt ab 17 Uhr eine Platzsperre. Die FPÖ wird prominent vertreten sein: Die Eröffnungsrede hält Volksanwalt Walter Rosenkranz.

Ab dem Nachmittag richtet die Polizei eine Sperrzone rund um den Veranstaltungsort ein. Der Ring wird abschnittsweise für den Verkehr gesperrt – und zwar ab 16.30 Uhr vom Schwarzenbergplatz bis zum Schottentor. Auch der Straßenbahnverkehr in diesem Bereich ist davon betroffen – nicht aber die U-Bahn (lediglich der U-Bahn-Aufgang zum Minoritenplatz wird bei der Station Herrengasse wegen des Platzverbots gesperrt). In der Innenstadt ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, die Polizei empfiehlt, den innerstädtischen Bereich großräumig zu umfahren.

Der Ball wurde in der Vergangenheit immer wieder von zum Teil heftigen Protesten begleitet. Insbesondere im Jahr 2014 kam es zu zahlreichen Sachbeschädigungen und auch zu einer erheblichen Anzahl an verletzten Demonstranten und Polizisten. In den Jahren danach beruhigte sich die Situation aber deutlich. Ballorganisator Udo Guggenbichler beklagte allerdings am Dienstag Gewalt-Aufrufe im Vorfeld des Balls - und brachte deswegen auch eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Wien ein.