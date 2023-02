Betrunken, kein Führerschein, gestohlene Kennzeichen: Lenker auf der A12 aus dem Verkehr gezogen

Langkampfen – Mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw war ein 28-Jähriger am Donnerstagabend auf der Inntalautobahn (A12) in Langkampfen unterwegs – aber nicht nur das: Bei der Polizeikontrolle stellte sich zudem heraus, dass die Kennzeichen an dem Wagen gestohlen waren, der Lenker keinen Führerschein besaß und noch dazu betrunken war. Jetzt flattern dem Einheimischen eine Reihe von Anzeigen ins Haus. (TT.com)