Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Zeichen der Solidarität und Gedenken in Tirol

Am Freitag jährt sich der Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zum ersten Mal. Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in das Nachbarland ein. Weltweit gab es Gedenkstunden und Protestveranstaltungen. Alle Infos dazu im Blog.

Innsbruck – Am Jahrestag des russischen Angriffs dominieren vielerorts die Farben Blau und Gelb. Zehntausende zog es weltweit auf die Straßen. Sie zeigten ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und fordern ein Ende des Krieges.

Auch das Land Tirol erinnerte an den Jahrestag: Nach einer Gedenkveranstaltung im Landhaus wurde das Befreiungsdenkmal am Eduard-Wallnöfer-Platz in Innsbruck in den blau-gelben Nationalfarben der Ukraine beleuchtet – als weithin sichtbares Zeichen der Verbundenheit. Im Anschluss fanden sich die TeilnehmerInnen der Gedenkveranstaltung im Dom zu St. Jakob zu einem gemeinsamen Ökumenischen Friedensgebet ein.