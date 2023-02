Georg Willis Sonderverträge: Liste Fritz schaltet jetzt Korruptionsermittler ein

Innsbruck – In der Stadtpolitik kehrt keine Ruhe ein. Nach stundenlangen Debatten am Donnerstag im Gemeinderat wegen der insgesamt drei Sonderverträge, die Bürgermeister Georg Willi seiner ehemaligen Personalleiterin gewährte, schaltet die Liste Fritz nun die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ein. Am Freitag wurde eine Sachverhaltsdarstellung an die Behörde in Wien verschickt. Für Liste-Fritz-Obfrau Andrea Haselwanter-Schneider steht der Verdacht der Untreue sowie des Amtsmissbrauchs im Raum. Dass ein Ermittlungsverfahren gegen Georg Willi eingeleitet wird, hält sie für sehr wahrscheinlich.