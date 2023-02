SPÖ ortet „systematischen Missbrauch des Staates" durch ÖVP

Der 56 Seiten starke Bericht der SPÖ-Fraktion im U-Ausschuss trägt den Titel "So korrupt ist die ÖVP".

Wien – Die SPÖ hat am Freitag ihren Fraktionsbericht im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss präsentiert. Er trägt den Titel "So korrupt ist die ÖVP" und bereitet auf 56 Seiten das aus Sicht der SPÖ im parlamentarischen Untersuchungsgremium zutage Geförderte aus. Im U-Ausschuss habe man Einblick in einen "systematischen Missbrauch des Staates" erhalten, resümierte SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer bei der Präsentation vor Journalisten.