Tirol als Treffpunkt der Wasserstoff-Wirtschaft: Das war das „Hydrogen Austria“-Event in Igls

160 Experten und Expertinnen aus Österreich versammelten sich am Donnerstag bei der ersten „Hydrogen Austria“-Jahresveranstaltung im Congress Igls. Das Clusternetzwerk startete 2022 unter dem Dach der Standortagentur Tirol und versammelt mehr als 60 der wichtigsten Player im Bereich Wasserstoff in Österreich.

Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) unterstrich die tragende Rolle von Wasserstoff in der Energiewende. „Wasserstoff spielt eine große Rolle bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft, sowohl in der Industrie als auch im Bereich der Mobilität“, so Mattle. In diesem Zusammenhang verwies der Landeshauptmann auf Beispiele wie die Firma MPreis, die mit ihrem Wasserstoff-Projekt eine Vorreiterrolle einnehme. Grüner Wasserstoff als zentraler Faktor in der Energiewende wurde von den Experten in zahlreichen Fachvorträgen diskutiert.