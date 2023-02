Termin bestätigt: Südtiroler Landtagswahl findet am 22. Oktober statt

Bozen – Die anstehende Landtagswahl in Südtirol findet am 22. Oktober 2023 statt. Der Termin wurde am Freitag aus dem Büro von Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) bestätigt. Die Landtagswahl wird gleichzeitig mit jener im Trentino abgehalten. Die Landeshauptleute von Südtirol und dem Trentino (Maurizio Fugatti, Lega, Anm.) einigten sich auf den Termin, allerdings seien noch formale Beschlüsse dazu ausständig, hieß es.





Die beiden Landtage mit jeweils 35 Sitzen werden alle fünf Jahre gewählt. In Südtirol will es der amtierende Landeshauptmann Kompatscher noch einmal wissen. Er tritt zum dritten Mal an, damit wäre es seine letzte Legislaturperiode. Formell muss der Landeshauptmann erst von der Südtiroler Volkspartei nominiert werden.