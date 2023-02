Komplize lenkte Verkäuferin ab: Dieb räumte Vitrine in Landecker Schmuckgeschäft aus

Landeck – Am Freitagnachmittag lockte ein vermeintlicher Kunde die Verkäuferin eines Schmuckgeschäfts in Landeck aus dem Laden. Während er die Frau in ein Gespräch verwickelte, betrat – zunächst unbemerkt – ein weiterer Mann das Geschäft. Als die Verkäuferin diesen ansprach, ging er wieder.