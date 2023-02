„Es ist unser Ball“: Rosenkranz eröffnet Akademikerball, Hofer brachte Lugner mit

Neben Rosenkranz war eine Reihe von prominenten FPÖ-Vertretern zum Burschenschafterball in die Hofburg gekommen. Wie schon 2020 Gast am Ball war Identitären-Chef Martin Sellner.

Wien – FPÖ-Volksanwalt Walter Rosenkranz hat am Freitagabend am freiheitlichen Akademikerball in der Wiener Hofburg die Eröffnungsrede gehalten. Der ehemalige FPÖ-Kandidat zur Bundespräsidentschaftswahl 2022 erklärte dabei, es sei "nur ein Ball" - aber: "Es ist unser Ball", nämlich der des Dritten Lagers. Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer brachte einen Überraschungsgast mit - seinen "Freund", Baumeister Richard Lugner.

Neben Rosenkranz war eine Reihe von prominenten FPÖ-Vertretern zum Burschenschafterball in die Hofburg gekommen. Mit Hofer kam ein Stammgast auf den von Kritikern als internationales Vernetzungstreffen Rechtsextremer bezeichneten Ball. Der ehemalige Präsidentschaftskandidat hatte 2020 – vor der Corona-bedingten Pause – die Eröffnungsrede gehalten, damals noch in seiner Rolle als FPÖ-Chef.

Der frühere Präsidentschaftskandidat Hofer überraschte mit seinem Gast, Baumeister und Societylöwe Lugner, der 2016 ebenfalls sein Glück versucht hatte, in die Hofburg einzuziehen. Seit dem damaligen Wahlkampf seien sie gute Freunde, erklärte Hofer vor Journalisten. Dass der Ball am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine stattfindet, bedauerte Hofer. Der Termin sei aber bereits vor dem Kriegsbeginn festgelegt worden. Lugner meinte dazu, auf der Welt gebe "immer irgendwelche schlechten Ereignisse" – "warum sollen wir, weil die so blöd sind, nicht auf einen Ball gehen", fragte er. Gleichzeitig betonte Lugner auch, dass es eine "Sauerei" sei, was in der Ukraine passiert. Gekommen sei er, weil er vom Dritten Nationalratspräsidenten – einem Freund – eingeladen worden sei.