Zwei Männer tot in Hotelkeller in Lech aufgefunden: Polizei ermittelt

Lech am Arlberg – Zwei Männer im Alter von 52 und 53 Jahren sind Freitagabend in Lech am Arlberg vermutlich infolge einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Sie wurden im Pellets-Lager im Keller eines Hotelgebäudes leblos aufgefunden, Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg, bestätigte der Feldkircher Bezirksfeuerwehrinspektor Christoph Feuerstein Berichte der Vorarlberger Nachrichten und Vorarlberg Online.