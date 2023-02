César-Filmpreis für Femizid-Krimi "In der Nacht des 12."

Der Krimi "In der Nacht des 12." von Dominik Moll hat den französischen César-Preis für den besten Film gewonnen. Die renommierte Auszeichnung wurde am Freitagabend in Paris verliehen. Der Film des in Deutschland geborenen französischen Regisseurs ("Harry meint es gut mit dir") greift das Thema Femizid auf und erzählt die wahre Geschichte eines ungelösten Verbrechens an einer lebendig angezündeten Frau.