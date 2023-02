Tiroler Grüne mit Aktion: „Die Anreise der Skiurlauber mit Offis fördern“

Haiming – Mit einer positiven Aktion wollen die Grünen dieser Tage in Reutte, Landeck und im Bezirk Imst punkten. Sie loben Skiurlauber, die umweltschonend mit der Bahn anreisen. „Wir wollen keine Autofahrer mahnen, sondern Bahnfahrer loben“, verdeutlicht der Imster Grünen-Gemeinderat Fatih Inel. Immerhin mache die Anreise 80 % des CO2-Fußabdrucks aus. Im Außerfern will man die Pkw-Lenker dazu animieren, auf der B179 Fernpassstraße zu bleiben, anstatt dem Navi durch die Dörfer zu folgen. „Touristen sind auch uns Grünen willkommen. Nur stellen wir schon den Tiroler Tourismusverbänden die Rute ins Fenster, die Anreise mit dem Zug zu fördern“, stellt LA Gebi Mair klar.

Auf der Angebotsseite würde sich weiterhin alles auf eine An- und Abreise am Samstag konzentrieren. Das produziere die bekannten Staus, wie von Imst durch das gesamte Gurgltal bis nach Reutte. Diese gelte es durch lohnende Angebote zu entzerren. Auch die Anfahrt zum Skiurlaub mit der Bahn müsse schmackhaft gemacht werden. „Früher gab es die Möglichkeit, sein Gepäck per Bahn vorauszuschicken“, erinnert Mair. „Man könnte den Bahnreisenden die Skiausrüstung für eine Woche gratis zur Verfügung stellen“, bringt sich die Imster Bezirkssprecherin Dorothea Schumacher ein.