Drei-Tannen-Stadion in Reutte: Tirols größter Flohmarkt sucht dringend Helfer

Am 7. Mai wird im Reuttener Drei-Tannen-Stadion wieder gefeilscht, was das Zeug hält. Das vorherige Aufbereiten der Ware ist ein Megaaufwand.

Jetzt ist die Zeit dafür wieder reif. Die Vorbereitungen für den 46. Lions-Flohmarkt im Reuttener Drei-Tannen-Stadion gehen in die heiße Phase. Die Sammelfahrten finden am Samstag, 29. April, ab 8 Uhr statt. Um Information wird beim jeweiligen Koordinator gebeten. Tannheimer Tal: Erwin Pfefferkorn, Tel. 0676/4321411; Lechtal: Josef Walch, Tel. 0676/6792947. In Zwischentoren und im Talkessel Reutte gibt es keine Sammeltouren. Waren können am 2. und 3. Mai von 15 bis 18 Uhr direkt am Flohmarktgelände abgegeben werden.