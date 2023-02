Hoffen auf Spenden gegen Armut: Caritas startet Haussammlung in Tirol

Innsbruck – Es ist die Armutsstatistik des Landes, die Tirols Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb „in den Knochen steckt“: Im Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2021 gelten demnach über 100.000 Menschen hierzulande als armutsgefährdet. „Und das war noch vor der massiven Teuerungswelle“, betont Rathgeb. Weil sich die Teuerungsspirale auch in Zukunft weiter fortsetzen werde, sei rasche Hilfe in Notsituationen wichtiger denn je. „Inflation und steigende Energie- bzw. Mietkosten bringen viele in echte Bedrängnis“, so Rathgeb. Mit einer Reihe von Projekten bietet die Caritas schnelle Unterstützung, aber auch nachhaltige Entlastung für Betroffene. Um diese auch in Zukunft anbieten zu können, findet im März die alljährliche Haussammlung statt.