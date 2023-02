Protestwochen zu Ende: Klima-Aktivisten geben der Regierung jetzt einmal Zeit

Wien – Gestern klebten sich Aktivisten der „Letzten Generation“ noch einmal an vier Punkten in Wien an die Straße. Sie versuchten, durch Blockaden des morgendlichen Berufsverkehrs Aufmerksamkeit für den Klimaschutz zu gewinnen. Zwei intensive Protestwochen gingen damit zu Ende. „Wir gehen jetzt einmal in eine Pause“, berichtete Aktivist David Sonnenbaum im Gespräch mit der TT. Einzelne Proteste seien weiterhin nicht ausgeschlossen. Große Aktionen plane man aber erst in einigen Wochen wieder – abhängig davon, ob die Regierung zu Maßnahmen wie Tempo 100 auf den Autobahnen bereit sei oder nicht.