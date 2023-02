Vor Russlands Angriffskrieg geflohen: 1045 Ukraine-Flüchtlinge arbeiten in Tirol

Wien – Knapp tausend Ukraine-Flüchtlinge arbeiten in Tirol. Das geht aus einer Beantwortung einer Anfrage der NEOS-Abgeordneten Stefanie Krisper hervor. Ende Dezember 2022 waren laut Angaben von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) 1045 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Tirol in einem Beschäftigungsverhältnis, sechs davon als Lehrlinge. Weitere 247 Ukraine-Vertriebene waren Ende 2022 beim AMS vorgemerkt. Nur in Wien (1959) und in Oberösterreich (1739) arbeiten mehr Kriegsflüchtlinge. Wie viele Ukraine-Vertriebene darüber hinaus selbstständig tätig sind, geht aus den Zahlen nicht hervor, weil Personen mit dem Aufenthaltsstatus „Vertriebene“ für eine selbstständige Tätigkeit laut Kocher keine arbeitsmarktbehördliche Genehmigung brauchen und daher in der AMS-Statistik nicht aufscheinen.