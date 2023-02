Aus Wien wieder in Polizei-Chefsessel: Tomac kehrt im März zurück nach Tirol

Innsbruck – Er war von 7. Jänner 2020 bis zum 28. Februar 2023 Generalsekretär im Innenministerium und stand den Innenministern Karl Nehammer und Gerhard Karner (beide ÖVP) zur Seite, mit März nimmt Helmut Tomac wieder am Chefsessel der Tiroler Polizei Platz. In seine Amtszeit in Wien fällt die Reform des Verfassungsschutzes und eine Neuaufstellung des Innenministeriums durch eine grundlegende Änderung der Geschäftseinteilung. „Helmut Tomac hat während seiner Tätigkeit als Generalsekretär einmal mehr seinen Innovationsgeist unter Beweis gestellt. Ich danke ihm für seinen großartigen Einsatz und sein Engagement“, so Innenminister Gerhard Karner.