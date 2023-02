Offroad-Kombi im Test: Subarus Outback ist ein Alleskönner

Axams – Der Subaru Outback ist ein äußerst erfolgreicher Vertreter einer fast schon in Vergessenheit geratenen Autogattung: der Kombis. Als solcher weiß er aber, wie man viel Platz und Variabilität mit hohem Komfort und Langstreckentauglichkeit verbinden kann. Außerdem ist er gewürzt mit einem Schuss Offroad-Optik. Ein perfekter Mix also?

Auf dem Fahrersitz unseres Subaru Outback fühlt man sich fast wie beim Probesitzen auf einer Couch. Es riecht nach Leder, die Sitze sind unglaublich bequem und wärmen einem bei Bedarf vorne wie hinten den Allerwertesten. Auch das Armaturenbrett und die Mittelkonsole sind mit Leder überzogen und sorgen dafür, dass man sich auf Anhieb wohlfühlt. Eine echte Alternative zu deutschen Premiumherstellern. Multimedia-System und Navigation lassen sich mittels 11,6-Zoll-Display in der Mittelkonsole bedienen, die wichtigsten Funktionen findet man aber auch per Tastendruck am Lenkrad. Der Innenraum passt jedenfalls.