17-Jähriger prellte in Bayern Zeche beim Friseur ‒ mit Lockenwicklern im Haar

Weil ein Teenager sich vor dem Bezahlen seiner Rechnung für eine Dauerwelle drücken will, ruft ein Friseur in Oberbayern die Polizei.

Traunstein ‒ Noch mit Lockenwicklern im Haar hat sich ein jugendlicher Zechpreller in einem bayerischen Friseursalon aus dem Staub gemacht. Der 17-Jährige hatte den Laden in Traunstein nach Polizeiangaben am Freitagmittag betreten, um sich eine Dauerwelle verpassen zu lassen.