Ein Verletzter bei Messerangriff bei Tankstelle in Innsbruck

Innsbruck – In der Nacht auf Samstag kam es auf einem Tankstellengelände in der Amraser-See-Straße in Innsbruck zu einer Messerattacke. Ersten Meldungen zufolge wurde eine Person verletzt vom Notarzt abtransportiert. Die Hintergründe sind aktuell noch unklar. Die Polizei gibt derzeit auf Nachfrage keine weiteren Details bekannt, weil die Erhebungen noch auch Hochtouren laufen. (TT.com)