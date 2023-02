Schwerer Unfall mit zwei Todesopfern: Auto stieß mit Linienbus zusammen

Im Einsatz stand ein Großaufgebot an Rettungsmannschaften: Neben den drei Notarzthubschraubern Christophorus 4, Heli 1 und Alpinheli 6 waren ein Notarzt aus Sankt Johann in Tirol, vier Rettungswägen, First Responder und ein Gemeindearzt an der Unfallstelle. Die Feuerwehren Leogang und Hochfilzen führten die Bergearbeiten durch. Der schwer verletzte Buslenker wurde ins Krankenhaus nach Zell am See eingeliefert, alle übrigen Verletzten wurden in die Klinik nach Salzburg gebracht. (TT.com)