Biden plant 2024 erneute Kandidatur ‒ will sie aber noch nicht verkünden

Washington ‒ US-Präsident Joe Biden plant nach eigenen Angaben eine erneute Bewerbung für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr ‒ will diese aber noch nicht verkünden. „Meine Absicht ist ..., war es von Anfang an, anzutreten", sagte der 80-Jährige am Freitag im Fernsehsender ABC auf die Frage, ob er sich nochmals um sein Amt bewerben wolle. „Ich habe aber erst andere Dinge zu erledigen, bevor ich voll in den Wahlkampf gehe."