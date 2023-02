Medaillenhoffnung Lamparter nach Kombi-Springen zurück, Rehrl in Schlagdistanz

ÖSV-Kombinierer Johannes Lamparter hat nach dem WM-Springen mehr als 1:30 Min. Rückstand auf die Führenden. "Vielleicht ist etwas möglich, vielleicht nicht", so der Tiroler. Seine Teamkollegen Rehrl und Fritz als Vierter und Fünfter liegen in Lauerposition.

Sein Rückstand vor dem 10-km-Langlauf (15.30 Uhr) auf ein von Jarl Magnus Riiber (NOR) und Ryota Yamamoto (JPN) gebildetes Führungsduo (je 103,5 m) beträgt 1:35 Min. Besser sieht es für Franz-Josef Rehrl und Martin Fritz aus.

Rehrl hat als Vierter nach einem 100-m-Satz 26 Sek. Rückstand auf den nun favorisierten Titelverteidiger Riiber und startet nur eine Sekunde hinter dem laufstarken Deutschen Julian Schmid (104,0). Rehrl fand seinen Sprung "ganz okay. Für den großen Wurf wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber es ist noch viel drinnen. Ich werde mit Schmid mitgehen, das ist das Ziel."

"Es war nicht der Sprung, den ich mir erhofft habe", analysierte der 21-jährige Großschanzenweltmeister von 2021. "Ich habe mir ein bisschen schwer getan im Training und jetzt im Wettkampf war dazu noch der schlechteste Sprung. Es wird ein anstrengendes Rennen, es sind doch einige schnelle Läufer um mich herum. All in - vielleicht ist etwas möglich, vielleicht nicht. Ich glaube aber schon, dass es ein bisschen zu viel Rückstand ist, was ich jetzt habe."