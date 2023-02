„Hau ab, Putin": Ukraine führt Banksy-Briefmarke ein, Nachfrage in Postämtern ist riesig

Zum Jahrestag des russischen Überfalls strömen die Einwohner Kiews in Scharen zum Hauptpostamt. Sie alle hoffen, die neue Briefmarke mit einem Motiv des Street-Art-Künstlers Banksy zu ergattern. Darauf zu sehen: Ein Kind, das einen großen und übermächtig erscheinenden Judoka besiegt.

Kiew ‒ Die Ukraine hat zum ersten Jahrestag des russischen Überfalls eine Banksy-Briefmarke herausgegeben. Auf ihr ist ein Motiv zu sehen, das der weltberühmte britische Street-Art-Künstler auf einer Mauer in der schwer zerstörten ukrainischen Ortschaft Borodjanka bei Kiew hinterlassen hatte.

Es zeigt ein Kind, das einen großen und übermächtig erscheinenden Judoka besiegt. Der große Mann in dem Graffiti soll offensichtlich der russische Präsident Wladimir Putin sein, der sich gern mit seinem Schwarzen Gürtel brüstet und im Judo-Anzug zeigt. Das ebenfalls einen Judo-Anzug tragende Kind wiederum symbolisiert offensichtlich die Ukraine. Im unteren linken Teil der neuen Briefmarke steht der Satz „Hau ab, Putin".

Die neue Briefmarke erfreute sich gleich am Freitag großer Beliebtheit: Vor dem Hauptpostamt in Kiew standen die Menschen Schlange, um sie zu kaufen. Banksy, der seine wahre Identität verbirgt, hatte auf seinem Account im Onlinedienst Instagram seine Urheberschaft für das Werk in Borodjanka bestätigt. (APA/AFP)