Mordfall Meran: Opfer hatte am ganzen Körper schwerste Verletzungen

Der Obduktionsbericht im Fall jener 39-jährigen Frau, die in der Vorwoche in Meran mit schweren Verletzungen im Krankenhaus starb, deutet auf ein schlimmes Martyrium hin. Die Leiche wies am gesamten Körper Verletzungen durch Schläge, Tritte oder den Einsatz stumpfer Gewalt auf.