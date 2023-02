Mordfall Meran: Opfer starb schwerst verletzt, Verdächtiger schweigt

Der Obduktionsbericht im Fall jener 39-jährigen Frau, die in der Vorwoche in Meran mit schweren Verletzungen im Krankenhaus starb, deutet auf ein schlimmes Martyrium hin. Die Leiche wies am gesamten Körper Verletzungen durch Schläge, Tritte und den Einsatz stumpfer Gewalt auf.

Meran – Was musste Sigrid G. in ihren letzten Lebensstunden durchmachen? Zahlreiche Verletzungen am Körper der 39-jährigen Frau, die nach ihrer Einlieferung vor über einer Woche in Meran im Krankenhaus starb, weisen auf ein regelrechtes Martyrium hin.





Während Angehörige am Montag von der Südtirolerin in ihrer Heimatgemeinde Mühlwald Abschied nehmen, stand am Vormittag die Einvernahme des Tatverdächtigen auf dem Programm. Diese fiel allerdings kurz aus: Der 55-jährige Meraner verweigerte eine Aussage und bleibt vorerst in Beugehaft im Bozner Gefängnis. Gegenüber seinem Anwalt soll er angegeben haben, dass er sich an die Ereignisse in der Nacht nicht erinnern kann.

Damit stellt sich für die Ermittler immer noch die Frage, wie es zu den tödlichen Verletzungen kommen konnte. Der Obduktionsbericht lässt aber massive Zweifel an der Aussage des Tatverdächtigen, seine Freundin wäre über eine Treppe gestürzt, aufkommen: Die Staatsanwaltschaft teilte bereits Ende der Vorwoche mit, dass sich die Beweislage gegen den Lebensgefährten der Frau erhärtet hat. Die Ermittlungen widersprachen der Unfall-Darstellung deutlich: Demnach wies die Leiche Verletzungen an Kopf, Hals, am Brustkorb, sowie an den oberen und unteren Gliedmaßen auf. Zudem hatte die Frau mehrere gebrochene Rippen. Mit einem zufälligen Sturz sei das „völlig unvereinbar", hieß es im Schreiben des Pathologen. Vielmehr seien die Verletzungen auf Schläge und Tritte sowie den Einsatz stumpfer Gegenstände zurückzuführen.

Die 39-Jährige dürfte über einen längeren Zeitraum der Kälte ausgesetzt gewesen sein. Die Verletzungen haben im Zusammenspiel mit der Unterkühlung zu einer Atemkrise geführt, die die Frau nicht überlebte. Der beschuldigte 55-jährige Lebensgefährte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verhaftet. Es gilt die Unschuldsvermutung. (rena/TT.com)