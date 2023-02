Attacke vor Ausmusterung: Soldat stach Kollegen mit Schirm ins Gesicht

Ein Streit zwischen zwei Unteroffizieren eskalierte in Enns. Dabei stach einer der beiden mit einem Regenschirm zu. Er erwischte den anderen im Gesicht und fügte ihm eine lebensgefährliche Verletzung zu.

Enns – Nach einer Attacke mit einem Regenschirm schwebte ein 33-jähriger Unteroffizier aus Mistelbach am Wochenende kurzzeitig in Lebensgefahr. Das berichtete die Kronen Zeitung am Samstag. Die Stichverletzung unter dem Auge soll ihm ein 20-Jähriger aus Mattighofen zugefügt haben.





Zu dem Zwischenfall soll es vor der offiziellen Ausmusterung der Heeresunteroffiziersakademie in Enns gekommen sein. Die Rekruten feierten am Freitagabend ihren Abschluss in einem Lokal. Auf dem Heimweg fing der 20-Jährige demnach an, seinen älteren Kollegen zu hänseln, woraufhin dieser den jungen Mann schließlich zur Rede stellte.

Ohne Vorwarnung soll der 20-Jährige dann den Regenschirm gezückt und sein Gegenüber attackiert haben. Er traf ihn mit der Spitze direkt im Gesicht. Das Opfer wurde von einem anderen Kollegen zurück in die Kaserne gebracht. Weil sich sein Zustand verschlechterte, wurde Stunden später ein Sanitäter verständigt.

Opfer kurzfristig in Lebensgefahr

"Ein dort anwesender Sanitäter hatte ihm dringend angeraten, sich ärztliche Hilfe zu holen", bestätigte Bundesheersprecher Michael Bauer den Vorfall am Samstag gegenüber der APA. Der Mann legte sich aber wie die anderen nieder. Erst am nächsten Tag in der Früh bemerkten die anderen Kameraden den schlechten Gesundheitszustand und setzten die Rettungskette in Gang. Ein behandelnder Arzt erstattete schließlich Anzeige bei der Polizei wegen schwerer Körperverletzung.

Die Staatsanwaltschaft Steyr ordnete die mündliche Festnahmeanordnung des 20-Jährigen an. Er wurde von der Polizei Enns festgenommen und in die Justizanstalt Garsten überstellt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. "Die U-Haft wurde beantragt", teilte Staatsanwältin Julia Rauscher am Samstag mit. Informationen, ob und wie weit sich der 20-Jährige gegenüber dem Haftrichter erklärt hatte, standen noch aus. Bundesheersprecher Bauer betonte, "der Zeitpunkt war außerhalb des Dienstes und außerhalb der Kaserne". Es bestehe kein Zusammenhang mit einem dienstlichen Hintergrund, daher führe das Bundesheer keine Ermittlungen durch. (TT.com/APA)