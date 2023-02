Papst beklagt Zunahme von Finanzdelikten im Vatikan

Im Vatikan läuft seit Juni 2021 ein Prozess um verlustreiche Investitionen in eine Luxus-Immobilie in London. Nicht nur dieser Prozess wirft ein schlechtes Licht auf den Vatikanstaat.

"In den letzten Jahren haben diese Rechtsstreitigkeiten und die damit zusammenhängenden Prozesse zugenommen, ebenso wie in nicht wenigen Fällen die Schwere der Verhaltensweisen, die in den Vordergrund treten, insbesondere im Bereich der Vermögens- und Finanzverwaltung", sagte der Papst bei einer Audienz für Vatikanrichter und Justizangestellte am Samstag im Vatikan.